شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاهلى وأبو قير للأسمدة اليوم السبت 21 / 11 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى تحدياً محلياً جديداً عندما يواجه نظيره أبو قير للأسمدة مساء اليوم السبت وبالتحديد فى تمام الساعة الخامسة مساء على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فى المواجهة التى تأتى ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

يدخل المارد الأحمر مواجهة أبو قير للأسمدة وعينه على مواجهة الزمالك المرتقبة فى نهائى بطولة دورى أبطال افريقيا، والمقرر اقامتها يوم 27 نوفمبر الجارى على ملعب ستاد القاهرة، ،ومن ثم سيعتبر موسيمانى مواجهة أبو قير بمثابة البروفة للنهائى الافريقي، من خلال تجربة طريقة اللعب، مع الحذر فى الدفع بالعناصر الأساسية خوفاً من تعرض أياً منهم للإصابة.

ويفقد الأهلى فى مواجهة أبو قير خدمات نجمه محمود عبد المنعم كهربا بداعى الإيقاف بجانب الإصابة بفيروس كورونا فيما لازال هناك عدد من اللاعبين لم يكتمل شفائهم بشكل كامل، وبالتإلى فهناك اتجاه لإراحتهم واستبعادهم من المواجهة ومنهم محمد هانى وأيمن أشرف وجونيور أجاي.

واستعاد الأهلى خدمات لاعبيه الدوليين بعد مشاركتهم مع منتخبنا الوطنى فى مواجهتى توجو بالتصفيات الافريقية المؤهلة لأمم افريقيا، حيث انتظم اللاعبون فى التدريبات بداية من أول أمس الخميس، فى الوقت الذى يُفاضل موسيمانى بين الثنائى رامى ربيعة وحسين الشحات لكى يشغل أحدهما مركز الظهير الأيمن فى مواجهة أبو قير، لوجود رغبة فى اعفاء محمد هانى من المواجهة وادخاره لمواجهة الزمالك المرتقبة.

وعلى الجانب الأخر يدخل أبو قير للأسمدة المباراة تحت قيادة مديره ألفنى المخضرم أحمد الكأس وهو يُخطط لأحداث مفاجأة كبرى بأقصاء الأهلى من الكأس، مستغلاً انشغال المارد الأحمر بمواجهة الزمالك فى النهائى الافريقى فضلاً عن معاناة المنافس من غيابات عديدة بسبب الإصابات والإيقاف.

ويتواجد فريق أبو قير فى المجموعة الثالثة "بحري"، فى دورى القسم الثاني، ولم يظهر ألفريق بالمستوى المأمول مع بداية الموسم المنتهى تحت قيادة علاء نوح ليرحل ويعود الكأس لقيادة سفينة ألفريق، ليستعيد بريقه ويقدم أداء جيدا حتى انتهاء المسابقة التى أنهاها فى المركز السادس برصيد 33 نقطة.

ويعتمد الكأس فى مواجهة الأهلى على أوراقه الرابحة وأبرزها محمد عبد الله، الذى أنهى الموسم بتسجيله 8 أهداف، إلا أنه لازال يعانى من الإصابة وهناك محأولات لتجهيزه قبل المباراة، وكذلك كرفالا الذى أحرز 5 أهداف فى الموسم الماضي، وتسبب فى فوز فريقه فى أكثر من مباراة.

يدخل فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى تحدياً محلياً جديداً عندما يواجه نظيره أبو قير للأسمدة مساء اليوم السبت وبالتحديد فى تمام الساعة الخامسة مساء على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فى المواجهة التى تأتى ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

يدخل المارد الأحمر مواجهة أبو قير للأسمدة وعينه على مواجهة الزمالك المرتقبة فى نهائى بطولة دورى أبطال افريقيا، والمقرر اقامتها يوم 27 نوفمبر الجارى على ملعب ستاد القاهرة، ،ومن ثم سيعتبر موسيمانى مواجهة أبو قير بمثابة البروفة للنهائى الافريقي، من خلال تجربة طريقة اللعب، مع الحذر فى الدفع بالعناصر الأساسية خوفاً من تعرض أياً منهم للإصابة.

ويفقد الأهلى فى مواجهة أبو قير خدمات نجمه محمود عبد المنعم كهربا بداعى الإيقاف بجانب الإصابة بفيروس كورونا فيما لازال هناك عدد من اللاعبين لم يكتمل شفائهم بشكل كامل، وبالتإلى فهناك اتجاه لإراحتهم واستبعادهم من المواجهة ومنهم محمد هانى وأيمن أشرف وجونيور أجاي.

واستعاد الأهلى خدمات لاعبيه الدوليين بعد مشاركتهم مع منتخبنا الوطنى فى مواجهتى توجو بالتصفيات الافريقية المؤهلة لأمم افريقيا، حيث انتظم اللاعبون فى التدريبات بداية من أول أمس الخميس، فى الوقت الذى يُفاضل موسيمانى بين الثنائى رامى ربيعة وحسين الشحات لكى يشغل أحدهما مركز الظهير الأيمن فى مواجهة أبو قير، لوجود رغبة فى اعفاء محمد هانى من المواجهة وادخاره لمواجهة الزمالك المرتقبة.

ويدرس موسيمانى الدفع بصالح جمعة فى مواجهة أبو قير بعد أن ظهر اللاعب بمستوى جيد خلال التدريبات الأخيرة، ولاتخإذ قرار نهائى بشأنه سواء باستمراره داخل صفوف ألفريق فى الموسم الجديد أو اتخإذ قراراً بإعارته.

وعلى الجانب الأخر يدخل أبو قير للأسمدة المباراة تحت قيادة مديره ألفنى المخضرم أحمد الكأس وهو يُخطط لأحداث مفاجأة كبرى بأقصاء الأهلى من الكأس، مستغلاً انشغال المارد الأحمر بمواجهة الزمالك فى النهائى الافريقى فضلاً عن معاناة المنافس من غيابات عديدة بسبب الإصابات والإيقاف.

ويتواجد فريق أبو قير فى المجموعة الثالثة "بحري"، فى دورى القسم الثاني، ولم يظهر ألفريق بالمستوى المأمول مع بداية الموسم المنتهى تحت قيادة علاء نوح ليرحل ويعود الكأس لقيادة سفينة ألفريق، ليستعيد بريقه ويقدم أداء جيدا حتى انتهاء المسابقة التى أنهاها فى المركز السادس برصيد 33 نقطة.

ويعتمد الكأس فى مواجهة الأهلى على أوراقه الرابحة وأبرزها محمد عبد الله، الذى أنهى الموسم بتسجيله 8 أهداف، إلا أنه لازال يعانى من الإصابة وهناك محأولات لتجهيزه قبل المباراة، وكذلك كرفالا الذى أحرز 5 أهداف فى الموسم الماضي، وتسبب فى فوز فريقه فى أكثر من مباراة.