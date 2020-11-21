شكرا لقرائتكم خبر عن السعيد والشناوى والونش وحامد وديانج الأفضل فى استفتاء أون تايم سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج عبد الله السعيد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز بجائزة أفضل لاعب في بطولة الدوري المصري الممتاز في استفتاء قناة أون تايم سبورتس وفقاً لاستطلاع رأي النقاد الرياضيين والمحللين، بينما حسم عمرو السولية اللقب من قبل الجمهور بينما حل أشرف بن شرقي ثانياً في الترتيب العام في الاستفتاءين.

وحصل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على جائزة أفضل حارس في مصر من قبل المحللين والجماهير وجاء محمد أبو جبل ثانياً ومحمد بسام ثالثاً، بينما نال أكرم توفيق لاعب القلعة الحمراء المنتهية اعارته للجونة بنهاية الموسم على لقب أفضل لاعب صاعد يليه أحمد عيد لاعب الزمالك، وتوج محمود حمدي الونش مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك جائزة أفضل مدافع في الدوري المصري الممتاز في استفتاء قناة أون تايم سبورتس وفقاً لاستطلاع رأي النقاد الرياضيين والمحللين، بينما حسم الأمر لصالح أيمن اشرف لاعب الأهلي في جائزة أفضل مدافع الممنوحة من الجمهور.

وجاء ترتيب أفضل 3 مدافعين كالتالي..

أفضل مدافع من قبل المحللين والنقاد: محمود الونش – أيمن أشرف – محمود علاء

أفضل مدافع من قبل الجمهور: أيمن أشرف – محمود حمدي الونش – محمود علاء

فيما جاءت جوائز أفضل حارس صاعد بفوز محمود جاد حارس انبي في الجائزتين من المحللين والجمهور والتي جاءت كالتالي..

أفضل حارس صاعد من قبل المحللين والنقاد: محمود جاد – محمد صبحي – محمد أشرف

أفضل حارس صاعد من قبل الجمهور: محمود جاد - محمد صبحي – محمد أشرف

ونجح طارق حامد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في الحصول على جائزة أفضل لاعب وسط مدافع من قبل المحللين والنقاد الرياضيين في استفتاء أون تايم سبورتس للموسم المنقضي بينما حسم الجمهور الجائزة لصالح أليو ديانج.

وجاء ترتيب أفضل 3 وسط مدافعين في الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري كالتالي..

أفضل لاعب وسط مدافع من قبل المحللين والنقاد: طارق حامد – أليو ديانج – عمرو السولية

أفضل لاعب وسط مدافع من قبل الجمهور: أليو ديانج