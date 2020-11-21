شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال: أشرف بن شرقى أفضل صفقة فى الزمالك ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد جلال، المدير الفني السابق لفريق الكرة بنادي الزمالك، أن المغربي ‏أشرف بن شرقي هو أفضل صفقة أبرمها النادي في الموسم الماضي، وشدد في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة ‏قناة الزمالك على أنه أبلغ مجلس إدارة الزمالك على ضرورة اتمام التعاقد مع بن ‏شرقي عندما شاهد اللاعب للمرة الأولى.‏

وأضاف خالد جلال: "بن شرقي برفقة التونسى فرجانى ساسي هما أفضل صفقتين بالزمالك فى المواسم ‏الأخيرة، خاصة وإنهم قادرون على إحداث الفارق فى أى مباراة".‏

وعن انجازات حسن ‏شحاتة، أكد خالد جلال إنها تتحدث عن نفسها ومن الصعب تكراراها، قائلاً: "لا يستطيع أحد تحقيق ربع انجازات المعلم حسن ‏شحاتة.. فهو حقق انجازات على مستوى اللعب والتدريب، وثلاثية ‏تاريخية مع منتخب مصر بكأس أمم، فضلاً عن تصعيد عدد كبير من ‏الأندية للممتاز في السابق".‏ وتحدث جلال، عن صعوبة مواجهة الزمالك ونادي مصر في كاس مصر اليوم السبت، موضحا أنه سعيد لكونه قاد الأخير لهذا الدور من مسابقة الكأس، ومؤكدا على صعوبة المواجهة على لاعبي الأبيض.

ويصل التونسى فرجانى ساسى، لاعب فريق الزمالك، إلى القاهرة اليوم السبت بعد مشاركته مع منتخب بلاده فى التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، ومن المقرر أن ينتظم اللاعب فى التدريبات الجماعية للفريق بعد عودته والاطمئنان عليه بإجراء مسحة طبية وفقا للبروتوكول المتبع.

ويغيب ساسي عن مباراة الفريق المقبلة أمام نادي مصر اليوم السبت ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، على أن يخوض الترديبات ويشارك فى المباريات التالية.

واستقر مسئولو نادى الزمالك حول تأجيل ملف المفاوضات مع الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الأبيض، لتجديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، وذلك لحين الانتهاء من منافسات دورى أبطال أفريقيا، حيث يرتبط الفريق الأبيض بمباراة حاسمة وفاصلة فى نهائى القرن أمام غريمه الأهلى يوم 27 نوفمبر الجارى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث حرص الزمالك على إرجاء ملف تجديد عقد ساسى لحين الانتهاء من تلك المواجهة الهامة على أن يتم إجراء مباحثات مع اللاعب عقب انتهاء البطولة لتأجيل تعاقده بصورة رسمية.