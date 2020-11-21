شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: 10 فرق ستتنافس بشراسة على لقب الدورى فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وليد صلاح الدين نجم النادي الأهلي سابقاً أن هناك 10 فرق بالدوري المصري الممتاز الموسم المقبل ستمتلك قوة كبيرة ومنافسة شرسة على المراكز الأولى بالمسابقة، مضيفًا خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامي احمد شوبير أن المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز ومعهم المقاولون العرب ستكون شرسة للغاية بالإضافة الى الاستعدادات القوية من جانب عدد من الأندية مثل سموحة والاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي وغيرهم من الأندية.

وأوضح وليد صلاح أن باقي أندية الدوري الثمانية ستعاني بسبب ضعف الإمكانات المالية التي تجعلهم غير قادرين على المنافسة مع باقي الفرق.

وتستعد الأندية لانطلاق الموسم الجديد ديسمبر المقبل بعد انتهاء مباريات البطولة الحالية التي توج فيها النادي الأهلي باللقب في موسم استثنائي لدوري كورونا.

ويجرى الاتحاد المصرى لكرة القدم، الاثنين المقبل، قرعة مسابقة الدورى الممتاز موسم 2020 / 2021، وذلك فى الواحدة ظهرا بفندق ماريوت الجزيرة، ويحضر القرعة مندوبون عن الأندية المشاركة فى المسابقة بواقع مندوب عن كل ناد يحدد الملعبين الأساسى والاحتياطى لفريقه اللذين سيخوض عليهما مبارياته مستوفيا موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية، بالإضافة إلى تحديد أرقام قمصان اللاعبين.