شكرا لقرائتكم خبر عن سعد محمد المصاب بالسرطان: محدش بيسأل فيا من الزمالك وأنتظر المساعدة من وزير الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سعد محمد، لاعب نادي الزمالك الشاب المصاب بالسرطان، آخر تطورات رحلته العلاجية من المرض الذي يعاني منه، وقال سعد محمد في تصريحات تليفزيونية: "علاجي في سنة ونصف من السرطان بتكاليف باهظة، وأتعالج على نفقة الدولة وأتناول أدوية من الخارج بـ30 ألف جنيه".

وأضاف: "الزمالك ماطل في تحمل تكاليف علاجي بالسرطان رغم تقديمي تقريرا شاملا، وإسماعيل يوسف هو الوحيد الذي تدخل من الزمالك لمساعدتي في رحلة علاجي"، متابعاً: "شيكابالا وطارق حامد تواصلان معي من الزمالك ودلوقتي محدش بيسأل فيا، توقعت تواصل الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة معي لحل أزمتي الصحية".