شكرا لقرائتكم خبر عن سعد محمد المصاب بالسرطان: محدش بيسأل فيا من الزمالك وأنتظر المساعدة من وزير الرياضة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سعد محمد، لاعب نادي الزمالك الشاب المصاب بالسرطان، آخر تطورات رحلته العلاجية من المرض الذي يعاني منه، وقال سعد محمد في تصريحات تليفزيونية: "علاجي في سنة ونصف من السرطان بتكاليف باهظة، وأتعالج على نفقة الدولة وأتناول أدوية من الخارج بـ30 ألف جنيه".
وأضاف: "الزمالك ماطل في تحمل تكاليف علاجي بالسرطان رغم تقديمي تقريرا شاملا، وإسماعيل يوسف هو الوحيد الذي تدخل من الزمالك لمساعدتي في رحلة علاجي"، متابعاً: "شيكابالا وطارق حامد تواصلان معي من الزمالك ودلوقتي محدش بيسأل فيا، توقعت تواصل الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة معي لحل أزمتي الصحية".
وكان سعد محمد ظهر مؤخرًا عبر تطبيق تيك توك مرتديًا قميص الزمالك، حيث كان يؤدى بعض التدريبات وعلق عليها قائلاً: "اللهم عودة".
وفى وقت سابق حرص عدد من نجوم كرة القدم والفن على دعم سعد محمد الذى يعانى من مرض سرطان الدم، خلال فترة علاجه، وفى مقدمتهم محمود شيكابالا ومحمود علاء لاعبى الزمالك وثلاثى الأهلى محمد مجدى قفشة وعمرو جمال وعلى لطفى، ومحمد هنيدى وأحمد السعدنى وأحمد الفيشاوى وهشام عباس ومروة إبراهيم وحسن الشاكوش وسامح حسين.
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