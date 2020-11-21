وكيل أعمال محمد الننى يؤكد سلبية مسحات أسرة اللاعب

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف علاء نظمى، وكيل أعمال محمد الننى، لاعب المنتخب الوطني والمحترف في صفوف أرسنال الإنجليزى، حقيقة إصابة أسرة اللاعب بفيروس كورونا، مؤكدا: "عائلة اللاعب سليمة وبخير"، مضيفاً: "سلبية مسحات أسرة محمد الننى بعد مصافحته لهم بعد وصوله القاهرة".

وقال وكيل أعمال محمد الننى، فى تصريحات تليفزيونية، إن أرسنال أصر على عودة اللاعب لإنجلترا رغم إيجابية مسحته، لأن النادي الإنجليزي يرغب في سرعة تجهيز النني لاحتياجه في الفترة المقبلة، ويحتاج لخدماته في أسرع وقت.

وغادر النجم العالمى محمد صلاح مهاجم نادى ليفربول الإنجليزي، والنجم محمد النني لاعب أرسنال، مطار الغردقة الدولي إلى العاصمة الإنجليزية لندن على متن طائرة خاصة من مطار الغردقة الدولى، وسط إجراءات احترازية مشددة.