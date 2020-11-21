هداف مغربي يقترب من دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أصدر نادي مولودية وجدة المغربي، بيانًا رسميًا، أعلن من خلاله عن وجود عرضًا رسميًا من جانب فريق وادي دجلة لضم هداف الفريق إسماعيل خافي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأفاد بيان الفريق المغربي والذي أصدر عبر "فيسبوك"، أن الخافي لديه عقدًا مع مولودية وجدة حتى عام 2022.

وأوضح النادي المغربي خلال بيانه، أنه سيصدر تطورات هذه الصفقة إذا تم الاتفاق مع نادي وادي دجلة على ضم صاحب الـ25 عامًا.

ويعتبر خافي أحد أهم أوراق مولودية وجدة على المستوى الهجومي خلال الموسم المنقضي بعدما سجل 8 أهداف حيث يأتي في وصافة هدافي فريقه خلف نوح السعداوي والذي انتقل مؤخرًا لفريق الرجاء البيضاوي.

جدير بالذكر أن نادي وادي دجلة دعّم خطوطه الهجومية بالتعاقد مع صلاح أمين قادمًا من مصر المقاصة، في المقابل رحل الثنائي المغربي عبد الكبير الوادي والتونسي رفيق كابو إلى صفوف سموحة.