وكيل النني يكشف سر عودته لآرسنال رغم إصابته بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال علاء نظمي وكيل أعمال الدولي المصري محمد النني نجم وسط آرسنال، إن النادي الإنجليزي تمسك بعودة المحترف المصري على الرغم من إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأضاف وكيل النني في تصريحات عبر شاشة "النهار" في ساعة مبكرة من اليوم السبت :"محمد النني وصل إلى إنجلترا بصحبة محمد صلاح في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة".

وتابع :"الفكرة في عودة النني على الرغم من إصابته بكورونا هو أنه لم يظهر عليه أعراض لذا نادي آرسنال يريد أن يخضع اللاعب لمسحة أخرى، وإذا كانت صحته جيدة سيخوض تدريبات منفردة من أجل تجهيزه".

وواصل :"آرسنال يريد تجهيز النني سريعًا نظرًا لحاجة الفريق إليه في الفترة المقبلة بالإضافة إلى إصابة توماس بارتي مما يعني أن الفريق سيفتقد ثنائي في وسط الملعب".

وعن مستوى النني في آرسنال رد وكيله في نهاية تصريحاته :"النني يريد النجاح بعد نهاية إعارته مع بشكتاش، مايكل أرتيتا يثق به كما يحب طريقة اللعب الذي يقدمها اللاعب".

وكان النني تعرض للإصابة بفيروس كورونا قبل مباراة مصر وتوجو الثانية وتحديدًا يوم الإثنين الماضي، ليغيب اللاعب عن المشاركة رفقة منتخب "الفراعنة" في لقاء شهد فوز مصر بنتيجة (3-1) ضمن الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا والمؤهلة للكاميرون.

ويعتبر النني أحد الركائز الأساسية في صفوف آرسنال منذ عودته من صفوف بيشكتاش حيث شارك المحترف المصري حتى الآن في الموسم الحالي بواقع 11 مباراة في جميع المسابقات.