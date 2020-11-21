مفاجأة حول مدرب مصر المقاصة القادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف بكري سليم المدير التنفيذي لفريق مصر المقاصة، أن ناديه يفاوض حاليًا إيهاب جلال من أجل قيادة الفريق الفيومي في الموسم الجديد.

وأضاف المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة في تصريحات عبر شاشة "النهار" :"توجد حاليًا اتصالات مع إيهاب جلال لكي يعود إلى بيته مرة أخرى".

وعن أسباب فشل الاتفاق مع أحمد كشري لقيادة الفريق، أوضح :"الإدارة من خلال الرئيس محمد عبد السلام جلس مع المدرب أحمد كشري لكن لم نتوصل لاتفاق".

وتابع :"أحمد كشري اشترط بعض المطالب المالية والفنية وتم رفضها، لكن نقدره على ما قدمه مع فريق أسوان خلال الموسم الماضي".

وتولى إيهاب جلال القيادة الفنية لفريق مصر المقاصة مرتين، حيث كانت البداية في عام 2014 وحتى 2017، في المقابل كانت المناسبة الثانية في الموسم الماضي قبل أن يرحل بسبب مشاكل مالية.

وكان نادي مصر المقاصة تواجد في المركز التاسع برصيد 42 نقطة بجدول ترتيب مسابقة دوري we المصري خلال الموسم الماضي (2019 - 2020).