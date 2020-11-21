بعد تصريحاته الجدلية.. محمد عنتر يوجه رسالة لجماهير الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح محمد عنتر الوافد الجديد لفريق المصري البورسعيدي، أنه لم يقصد التقليل من جماهير الزمالك بعد التصريحات التي أدلى بها خلال تقديمه لوسائل الإعلام بعد انتقاله للفريق الساحلي.

وقال عنتر في تصريحات عبر برنامج "الزمالك" في ساعة متأخرة من اليوم الجمعة :"أنا أعرف جماهير الزمالك، وحققت مع الفريق ست بطولات، الزمالك بيتي ولم أقصر مع الفريق".

وعن تصريحاته التي أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي الخاص بنادي المصري، أوضح :"تصريحاتي لا تقصد التقليل من نادي الزمالك، أنا أعرف جماهير الزمالك جيدًا خاصة بعد نهائي الكونفدرالية بالموسم الماضي".

وتابع :"الزمالك يعتبر بيتي، لكن لا أعرف لمصلحة من يتم الإساءة لي ولأسرتي، فأنا لم أقصر مع الزمالك والجميع يعلم ذلك جيدًا".

وكان محمد عنتر انتقل رسميًا إلى صفوف المصري البورسعيدي قادمًا من فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث وقع عنتر على عقد يربطه بالمصري حتى عام 2023.

جدير بالذكر أن عنتر صاحب الـ27 عامًا شارك في 33 مباراة مع الزمالك أحرز من خلالها ثلاثة أهداف وصنع خمسة أهداف حاسمة.