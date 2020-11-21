ملف الجمعة.. إصابة صالح جمعة بـ"كورونا".. وكاف يعلن إقامة السوبر الأفريقي في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365): زوار "الخليج 365" الأعزاء، نستعرض يوميًا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الجمعة الموافق 20 نوفمبر 2020. تقارير مغربية: المصري يقدم عرضًا لضم لاعب الوداد كاسنجو استعدادًا للموسم الجديد.. الجونة يعلن 6 صفقات جديدة ريال مدريد يُعلن إصابة يوفيتش بفيروس كورونا ظهور 7 شباب في قائمة الأهلي لمواجهة أبو قير في كأس مصر جوارديولا يعلق على موقفه من ضم ميسي أول تعليق من كلوب على حضور صلاح حفل زفاف شقيقه رسميًا.. الأهلي يعلن إصابة صالح جمعة بفيروس "كورونا" رسميًا.. كاف يعلن إقامة السوبر الأفريقي في القاهرة الكشف عن موعد إقامة قرعة دوري الموسم الجديد بطائرة إسعاف.. صلاح والنني يعودان إلى إنجلترا اتحاد الكرة يُعلن حكام مباراتي الأهلي والزمالك في الكأس عقوبات "خناقة" المصارعة.. غرامة لـ"سمر" وإيقاف المدرب وشطب نجله وإنذار أخير للاتحاد ماجد سامي يُعلن نهاية رحلته مع وادي دجلة

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