عبد الحفيظ يعاين ملعب برج العرب قبل مواجهة أبو قير في كأس مصر (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي علي معاينة ملعب برج العرب بالإسكندرية و ذلك قبل مباراة فريقه أمام أبو قير للأسمدة غدا في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

واطمئن عبد الحفيظ علي ارضية الملعب وهل تأثرت بسقوط الأمطار التي شهدتها محافظة الإسكندرية اليوم ام لا، وتأكد ان الملعب تم تجهيزه بشكل جيد وانه في حالة سقوط أمطار جديدة غدا لن تعوق إقامة المباراة.

ويحل بطل الدوري ضيفًا على ستاد برج العرب في الخامس مساء يوم السبت، أمام فريق أبو قير للأسمدة الناشط بدوري الدرجة الثانية، في مواجهة إن كانت من الجانب النظري تميل لكفة البطل التاريخي لكأس مصر لكنها عمليًا غير مضمونة نظرًا للسجل المتواضع للفريق بالمسابقة.

ويواجه الأهلي تحديًا صعبًا إذا تعلق الأمر بكأس مصر، حيث لم يحقق الفريق لقب المسابقة إلا مرة واحدة منذ عام 2007، رغم أنه البطل التاريخي للمسابقة برصيد 36 مرة.