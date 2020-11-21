اتحاد الكرة يُعلن حكام مباراتي الأهلي والزمالك في الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرةـ الخليج 365:
أعلن اتحاد الكرة، مساء اليوم الجمعة، عن حكام مباراتي "الأهلي" و"أبوقير للأسمدة"، و"الزمالك" و"إف سي مصر" ضمن منافسات بطولة الكأس.
أشار اتحاد الكرة، عبر بيان رسمي صادر عنه اليوم، إلى أن حكم الساحة لمباراة "الأهلي" و"أبوقير للأسمدة" هو محمد سلامة؛ وسيكون محمد العزازي وأحمد شاهين مساعدين له ومجدي خاطر حكمًا رابعًا، فيما سيكون وائل فرحان حكم فيديو، ومحمد الجلاوي مساعد حكم فيديو.
وسيقود محمد عاشور مباراة "الزمالك" و"إف سي مصر"؛ وسيساعده كل من نور سعيد وماجد المليجي ومحمد عبدالعزيز حكمًا رابعًا، فيما سيكون محمود بسيوني حكم فيديو، وصبري إبراهيم مساعد حكم فيديو.
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