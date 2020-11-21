أحمد ساري: وضعت خطة لتأهل الأولمبي الي الدوري الممتاز

أكد احمد ساري المدير الفني لفريق الأولمبي أن فريقه جاهز للمنافسه علي التاهل لمسابقة الدوري الممتاز في الموسم المقبل.

وقال ساري في تصريحات لبرنامج "نمبر

وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": وضعت خطة جيدة مع النادي الأولمبي للتأهل إلى الدوري الممتاز بالموسم المقبل".

وأضاف : " الأولمبي منح جميع اللاعبين المستحقات المالية للحفاظ على استقرار الفريق في المرحلة المقبلة ".

وأكمل: " أسعى لتوفير الأجواء الاحترافية للاعبين للصعود إلى الدوري الممتاز ".