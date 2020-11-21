حازم إمام: بن شرقي والسولية الأفضل في مصر

كشف حازم إمام نجم الزمالك وعضو اتحاد الكرة السابق عن رأيه بخصوص اللاعب الافضل في مصر للموسم الماضي. وقال حازم إمام في تصريحات تليفزيونية لقناة "اون تايم سبورتس" : " اشرف بن شرقي لاعب الزمالك وعمرو السولية لاعب الأهلي كفتهما متساوية بعد ان لعبا موسماً مميزاً ". كفتهما متساوية بعد ان لعبا موسماً مميزاً ". وأضاف: " عبد الله السعيد قدم نصف موسم فقط بشكل مميز للغاية، وحقق لقب هداف الدوري وهو في الـ 35 من عمره". وأكمل إمام: " محمد الشناوي هو الحارس الأفضل بكل تأكيد، لقد قدم موسماً رائعاً مع الأهلي وهو يستحق ذلك". واتم نجم الزمالك السابق: " أبو جبل حارس الزمالك أدى موسمًا أكثر من رائع ومستواهيتطور باستمرار، وهناك ايضاً محمد بسام حارس الطلائع الذي قدم موسما رائعا وهو من أفضل الحراس في التصدي لركلات الجزاء".

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