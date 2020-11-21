ايسكو يحسم موقفه من الإستمرار مع ريال مدريد

حسم الدولي الاسباني ايسكو نجم فريق ريال مدريد، موقفه من الاستمرار بصفوف الميرينجي بعد خروجه من حاسابات زين الدين زيدان المدير الفني للفريق خلال مباريات الموسم الجاري. خلال مباريات الموسم الجاري. وقالت صحيفة "ماركا" الاسبانية: أن ايسكر استقر علي مغادرة الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. الشتوية المقبلة. ويبحث ايسكو عن خوض تجربة جديدة في مشاره الإحترافي. وأضافت "ماركا" ان ريال مدريد يبدو منفتحاً علي امكانية رحيل ايسكو بعد أن ابلغهم برغبته، كما أن زيدان لم يمانع الفكرة .

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