محمد ناصف يحكي كواليس تغريمه مالياً بسبب "بنتين" في الجونة

كشف محمد ناصف، الظهير الأيسر لنادي طلائع الجيش، كواليس تعرضه للخصم من قبل علاء عبدالصادق، مدير الكرة في إنبي، خلال معسكر الفريق البتروليفي الجونة.
وقال محمد ناصف في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسينعلى قناة "النهار": "كنا في معسكر بالجونة وتعرفت على بنتين مع أحد اللاعبين في الجونة وكانوا أجانب".
وتابع: "الكابتن علاء عبدالصادق غرمني 20 ألف جنيه بعدما علم بتعرفي على الفتاة الأجنبية".
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