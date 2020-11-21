وكيل محمد النني يعلن سلبية مسحات اسرة اللاعب

كشف علاء نظمي، وكيل أعمال محمد النني، لاعب منتخبنا الوطني والمحترف في صفوف ارسنال الانجليزي، حقيقة إصابة أسرة اللاعب بفيروس أسرة اللاعب بفيروس كورونا وأكد علاء نظمي تصريحات لبرنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "عائلة اللاعب سليمة وبخير. وشدد: "سلبية مسحات اسرة محمد النني بعد مصافحته لهم بعد وصوله القاهرة" يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "عائلة اللاعب سليمة وبخير. وشدد: "سلبية مسحات اسرة محمد النني بعد مصافحته لهم بعد وصوله القاهرة"

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