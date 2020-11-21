كشف علاء نظمي، وكيل أعمال محمد النني، لاعب منتخبنا الوطني والمحترف في صفوف ارسنال الانجليزي، سر اصرار النادي علي عودة اللاعب لانجلترا رغم ايجابية مسحته. عودة اللاعب لانجلترا رغم ايجابية مسحته. وأكد علاء نظمي في تصريحات لبرنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "ارسنال يرغب في سرعة تجهيز محمد النني لاحتياجه في الفترة المقبلة ويحتاج لخدماته في أسرع وقت" وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "ارسنال يرغب في سرعة تجهيز محمد النني لاحتياجه في الفترة المقبلة ويحتاج لخدماته في أسرع وقت"

كانت هذه تفاصيل خبر وكيل النني: آرسنال أصر علي عودة اللاعب لانجلترا رغم ايجابية مسحته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.