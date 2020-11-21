المقاصة: جمدنا المفاوضات مع أحمد كشري لهذا السبب

كشف اللواء بكري سليم، نائب رئيس نادي مصر المقاصة، حقيقة مفاوضة أحمد كشري لتدريب الفريق الفيومي في الموسم الجديد. في الموسم الجديد. وقال بكري سليم في تصريحات لبرنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "أحمد كشري طلب ضعف الرقم المعروض عليه لتدريب الفريق وجمدنا المفاوضات معه". وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "أحمد كشري طلب ضعف الرقم المعروض عليه لتدريب الفريق وجمدنا المفاوضات معه".

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