المقاصة يكشف سر تراجع الأهلي عن ضم محمد ابراهيم

كشف اللواء بكري سليم، نائب رئيس نادي مصر المقاصة، عن أسباب تراجع نادي الاهلي عن ضم محمد إبراهيم . محمد إبراهيم . وقال نائب رئيس المفاصة في تصريحات لبرنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "موسيماني سر تراجع الأهلي عن ضم محمد ابراهيم وفايلر كان معجب بقدراته". وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "موسيماني سر تراجع الأهلي عن ضم محمد ابراهيم وفايلر كان معجب بقدراته".

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