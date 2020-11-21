مصر المقاصة يفاوض ايهاب جلال للعودة لقيادة الفريق

كشف اللواء بكري سليم، نائب رئيس نادي مصر المقاصة، موقف ايهاب جلال من قيادة الفريق الفيومي في الموسم الجديد. الفيومي في الموسم الجديد. وقال نائب رئيس مصر المقاصة في تصريحات لبرنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "نفاوض ايهاب جلال للعودة لقيادة الفريق في الموسم الجديد" لبرنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "نفاوض ايهاب جلال للعودة لقيادة الفريق في الموسم الجديد"

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