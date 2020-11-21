الجونة يقدم رضا شحاته لوسائل الاعلام

أعلن نادي الجونة المصري لكرة القدم، عن تعيين رضا شحاتة مديرًا فنيًا للفريق، وذلك خلال الموسم الجديد من مسابقة الدوري.

وكشف الجونة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، اليوم الخميس، أن شحاته سيتولى منصب المدير الفني، وذلك بعد نجاح الفريق في البقاء ضمن أندية الدوري الممتاز الموسم الماضي.

واضاف الجونة في بيانه:” سيعاون رضا شحاته كل من محمد محسن أبو جريشة مدربًا عامًا وأبو المجد مصطفى، مدرب مساعد، ومحمد العقباوي مدربًا لحراس المرمى، ومحمد وسيم حمدي مدرب أحمال ومساعده عمرو جمال.

وكان الجونة قد بدأ الاستعداد للموسم الجديد منذ عشرة أيام، بمشاركة كل لاعبي الفريق بما فيهم الصفقات الجديدة.

يُذكر أن الجونة، دعم صفوفه حتى الأن بالتعاقد مع كل من نور السيد لاعب خط وسط الاتحاد السكندري وأحمد عامر، لاعب وسط نادي أسوان ومحمود الجزار مدافع الأهلي.

وكان الجونة قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث عشر برصيد 37 نقطة.