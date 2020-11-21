ساوثاهمبتون يبقي على ابن أكاديمية لاماسيا لثلاث سنوات أخرى

أعلن نادي ساوثهامبتون الإنجليزي لكرة القدم، عن تمديد عقد لاعب الوسط أوريول روميو فيدال لمدة عامين ونصف العام.

وذكر النادي الإنجليزي في بيان له عبر موقعه الرسمي، أن روميو دخل موسمه الأخير من عقده مع النادي، لكنه قرر التجديد والبقاء في ملعب “سانت ماري” حتى عام .2023

وأضاف أن اللاعب الذي نشأ في أكاديمية برشلونة الإسباني، يلعب موسمه السادس مع ساوثهامبتون، حيث انضم إليه قادمًا من تشيلسي في عام .2015

وتابع النادي الإنجليزي أن روميو بات واحدًا من أهم اللاعبين في الفريق، حيث خاض 198 مباراة، كما توج بجائزة اللاعبين والجماهير كأفضل لاعب في موسم 2017/2016 في ساوثهامبتون.

من جانبه، قال روميو في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: “البقاء هنا لوقت أطول كان ما أرادته وأنا سعيد للغاية ومسرور للوصول إلى ذلك، كانت ست سنوات ورحلة طويلة جدًا، لكنني متحمس ولم أشعر شعورًا جيدًا مثلما أنا الآن، لذلك أريد أن تبقى الأمور على حالها”.

وأضاف: “أشعر وكأنني في بيتي، أعرف الجميع هنا والجميع يعرفونني، وهذا أمر عظيم أن ألتزم مع هذا الفريق لفترة أطول، وأنا سعيد لإصرارهم على بقائي”.

ويحتل ساوثهامبتون المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة.