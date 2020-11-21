السعودية تتسبب في أزمة بين نيوكاسل ورابطة الدوري الانجليزي

أعلن نادي نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم الخميس أنه تقدم بدعوى قضائية ضد رابطة الدوري الممتاز على خلفية فشل صفقة الإستحواذ المقدّمة من صندوق الإستثمارات السعودي في أواخر يوليو الفائت.

وكانت مجموعة تضم صندوق الإستثمارات العامة، شركة “بي سي بي كابيتال بارتنرز” والأخوين الثريين البريطانيين ديفيد وسايمون روبن، قد سحبت في يوليو عرضها المقدرة قيمته بـ300 مليون جنيه إسترليني (391 مليون دولار) للإستحواذ على نيوكاسل، بعد “عملية مطوّلة” أمتدت لأشهر ولاقت انتقادات واسعة على خلفيات حقوقية وتجارية.

وسبق أن أشار مالك النادي مايك آشلي الى أنه سيستعين بمحامين بعد فشل الصفقة حيث كشف نيوكاسل الخميس عن الدعوى القانونية ردًا على “تسريبات” مزعومة من رابطة الدوري الممتاز.

وجاء في بيان صادر عن النادي “يتفهم النادي أن هذه الأمور ستشكّل مصدر قلق كبير لجماهيره، وبالتالي يعتبر أنه في ضوء المعلومات التي كشفت عنها رابطة الدوري الإنجليزي، ليس أمامه سوى خيار الرد وإطلاع جمهوره على المستجدات”.

وتابع “لا يعلّق النادي على مضمون الدعوى، لكن يمكنه تأكيد أنه تقدّم بها ضد رابطة الدوري”.

وأردف “من غير الواضح متى سيتم حل هذه الإجراءات، نظرًا إلى مقاربة رابطة الدوري ومحاميها من شركة بيرد أند بيرد، ومع ذلك سيواصل النادي بذل قصارى جهده للضغط من أجل جلسة استماع لمطالبه عادلة وشاملة وملائمة”.

وأبدت أماندا ستايفلي مديرة شركة “بي سي بي كابيتال بارتنرز” ومديرة الاعمال المعروفة بعلاقاتها القوية في الشرق الأوسط، رغبتها بشراء النادي منذ أعوام، وتوصلت إلى أتفاق مع آشلي في أبريل الماضي لبيع النادي، في صفقة يستحوذ بموجبها الصندوق السعودي المرتبط بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على 80 في المئة من الأسهم.

لكن العرض واجه مواقف سلبية من منظمات غير حكومية تنتقد سجل المملكة في مجال حقوق الإنسان، ومن شبكة “بي إن سبورتس” القطرية المالكة لحقوق بث الدوري الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تتهم الرياض بالوقوف خلف قرصنة بث القنوات التابعة لها.

كما لاقى معارضة واسعة من منظمات حقوقية. وحذرت منظمة العفو الدولية في رسالة إلى ماسترز من “خطر أن تصبح (البطولة) ضحية” في حال صرفت النظر عن حقوق الإنسان.

وأحرز نيوكاسل يونايتد لقب بطولة إنجلترا أربع مرات آخرها في موسم 1926-1927، لكن لقبه الكبير الأخير يعود إلى العام 1955. إلا ان النادي يتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة، وكان العديد من مشجعيه يمنون النفس في أن تنجح الصفقة وتكرار إنجاز مانشستر سيتي الذي حقق أربعة ألقاب في البرميرليج منذ انتقال ملكيته إلى الشيخ الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان في العام 2008.

وكان مشجعو النادي المكنى بـ”ماغبايز”، يأملون في أن تنقذهم الصفقة من آشلي الذي لم يحظ بشعبية كبرى في 13 عامًا على رأس النادي الشمالي، وهبط خلالها فريق نهر “تاين” مرتين إلى دوري المستوى الثاني قبل العودة إلى البريمرليج.