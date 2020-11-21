ريال مدريد يكشف مدة غياب راموس عن الملاعب بعد اصابته مع اسبانيا

سيغيب القائد سيرجيو راموس عن رحلة ريال مدريد لمواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد أن أكد النادي الإسباني إصابة اللاعب في عضلات الفخذ الخلفية خلال أداء الواجب الوطني مع منتخب إسبانيا.

وتم استبدال راموس في الشوط الأول من فوز إسبانيا الساحق 6 – صفر على ألمانيا يوم الثلاثاء.

وقال ريال في بيان “بعد خضوعه لفحوص تحت إشراف الفريق الطبي لريال مدريد تأكد إصابة سيرجيو راموس في عضلات الفخذ الخلفية”.

وذكرت تقارير وسائل إعلام محلية أن راموس سيغيب عن مواجهة فياريال في الدوري الإسباني مطلع الأسبوع ومباراة انتر ميلان في دوري الأبطال.

ويعاني ريال مدريد من سجل سيء في غياب قائده حيث خسر الفريق في سبع من آخر ثماني مباريات في دوري الأبطال لم يلعب فيها راموس.

وسيخضع المدافع رفائيل فاران لأختبار بدني يوم الجمعة بعد تعرضه لإصابة في الكتف خلال مشاركته مع فرنسا في فترة التوقف الدولي. كما سيتم تقييم حالة ناتشو فيرنانديز بعد خروجه مصابًا في الأنتصار على برشلونة الشهر الماضي.

وكان النبأ الجيد لبطل أوروبا 13 مرة سلبية عينة المدافع إيدر ميليتاو في الكشف عن فيروس كورونا.

وحصل المدافع البرازيلي وإيدين هازارد وكارلوس كاسيميرو على الموافقة للعودة إلى التدريبات بعد إصابتهم بفيروس كورونا قبل فترة التوقف.

ويواجه ريال جدولًا مزدحمًا حيث سيخوض مباريات أمام ألافيس وشاختار دونيتسك وإشبيلية وبوروسيا مونشنجلادباخ وأتلتيكو مدريد في الأسابيع الثلاثة المقبلة.