رئيس النصر السعودي يحفز لاعبيه للتعويض أمام الهلال

حرص الدكتور صفوان السويكت رئيس نادي النصر السعودي على الإجتماع بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم، والجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، خلال الحصة التدريبية للفريق، أمس الخميس.

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية أن السويكت حث اللاعبين على بذل الكثير من الجهد في التدريبات خلال الأيام المقبلة، من أجل مواصلة الانتصارات بدءًا من مواجهة الهلال، لتحقيق تطلعات الجماهير.

وشهدت الحصة التدريبية للفريق أمس، مشاركة الأرجنتيني جونزالو مارتينيز في التدريبات بعد أكتمال شفائه من عدوى فيروس كورونا المستجد، وبدأ التدريب بتمارين لياقية متنوعة من أجل رفع مستوى اللياقة وسط لاعبي الفريق.

وبدأت وتيرة الإعداد ترتفع في النصر مع أكتمال شفاء عدد من اللاعبين الذين أصيبوا بكورونا.

ويحل النصر ضيفًا على غريمه الهلال يوم الإثنين المقبل في مباراة الديربي ضمن منافسات المرحلة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (دوري المحترفين السعودي).