عودة محمد صلاح والنني إلى لندن بطائرة “مجهزة طبيا”

يعود نجم كرة القدم المصرية ونادي ليفربول محمد صلاح وزميله محمد النني لاعب وسط آرسنال المصابان بفيروس كورونا المستجد إلى إنجلترا بطائرة “خاصة مجهزة طبيًا” الجمعة، بحسب ما أعلن الاتحاد المصري مساء الخميس.

وذكر الاتحاد في بيان أنه “في اطار التنسيق بين الاتحاد المصري لكرة القدم وناديي ليفربول وأرسنال الإنجليزيين، تم الأتفاق على سفر كل من محمد صلاح ومحمد النني نجمي المنتخب الوطني المحترفين في إنجلترا غدا من مطار الغردقة على متن طائرة خاصة مجهزة طبية، على أمل أن تتحول حالتهما إلى سلبية قريبًا والتمكن من العودة إلى مشاركة فريقيهما في مبارياتهما المقبلة”.

وشرح الاتحاد المصري أن التواصل بينه وبين ناديي ليفربول بطل الدوري وأرسنال حصل من خلال محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد على المستوى الإداري ومحمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني على المستوى الطبي “فيما أجرى اللاعبان مسحة جديدة لكل منهما اليوم جاءت نتيجتهما ايجابية”.

وقال ابو العلا لقناة “أون تايم سبورتس” المحلية “فرصة إتاحة اللاعبين أصبحت أسرع، فبعد أن كان يسمح لهم بالعودة إلى المباريات على أعلى مستوى اثر سبعة أيام من ظهور المسحة السلبية، بات بمقدورهم اللعب بعد نتيجة مسحة سلبية وفحص أشعة سليم”.

تابع “هذا ما جعل مدة غياب مصابي كورونا أقل من السابق. وبالتالي طلب الناديان (ليفربول وآرسنال) عودة صلاح والنني بحيث يمكنهما إعادة اللاعبين فورًا إلى اللعب فور ظهور سلبية مسحتهما وسلامة فحوصهما الطبية”.

وتنص قوانين الدوري الإنجليزي على دخول أي لاعب مصاب بالفيروس الى عزل صحي لعشرة أيام بعد ثبوت إيجابية مسحته، وبعد تلك الفترة بمقدوره العودة الى الفريق شرط توافر مسحة سلبية.

وشرح طبيب المنتخب أن “طائرة الإسعاف مجهزة طبيًا بنسبة 100% وتتضمن طاقمًا طبيًا مرافقًا”.

وكان صلاح، أفضل لاعب أفريقي في 2017 و2018 وفي إنجلترا عام 2018، قد ظهرت نتيجته مسحته إيجابية يوم الجمعة الماضي عشية مباراة بلاده مع توجو في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 التي أرجئت حتى عام 2022.

خضع اللاعب البالغ 28 عامًا لبروتوكول طبي حيث عُزل في فندق في مدينة الجونة حتى إعلان عودته إلى إنجلترا، على أمل اللحاق بليفربول بطل الدوري الإنجليزي 2020 وأوروبا 2019.

ثم أعلن الاتحاد الأربعاء ان صلاح والنني ما زالا إيجابيين بفيروس كورونا، فيما انضم أليهما زميلهما في المنتخب مهاجم أولمبياكوس اليوناني أحمد حسن “كوكا”، علمًا بأن صلاح غاب عن مباراتي توجو في التصفيات فيما غاب النني عن المباراة الثانية.

– زفاف وانتقادات –

وتعرض صلاح (28 عامًا) لانتقادات بعد حضوره حفل زفاف شقيقه نصر فور وصوله إلى القاهرة مطلع الأسبوع الماضي للإنضمام إلى معسكر المنتخب، بحسب صور وفيديوهات أنتشرت له على وسائل التواصل الإجتماعي ظهر في بعضها يحتفل على حلقة الرقص ويلتقط الصور دون كمامة أو إحترام مسافة التباعد الإجتماعي.

ووجه مهاجم المنتخب السابق أحمد حسام “ميدو” عبر برنامجه على قناة “النهار” انتقادات لاذعة للاتحاد المصري لعدم معاتبة صلاح الذي أهمل اتباع الإجراءات الإحترازية وحضوره حفل الزفاف “يجب أن نكون صريحين، صلاح أخطأ في حالة التراخي التي ظهر عليها وعدم مراعاته الإجراءات الإحترازية”.

تابع مهاجم توتنهام الإنجليزي وروما الإيطالي الأسبق “حضر حفل الزفاف بين 800 و900 شخص، واصيب هناك بكورونا. من الطبيعي أن يقوم بالواجب مع شقيقه، لكن ليس في زمن كورونا وخوضه مهمة وطنية مع منتخب مصر“.

أضاف ميدو “خسرنا مجهود صلاح أهم لاعب في المنتخب، وهو كان ملتزمًا دومًا، لكنه أخطأ في الذهاب إلى زفاف شقيقه”.

وكان ماهر شتيّه عمدة قرية نجريج مسقط رأس صلاح علّق على ما حصل في الحفل “تحدد الزفاف بناء على مواعيد محمّد، أراد أن يكون الحضور محدودًا ولا يزيد عن سبعين شخصًا من الأقارب فقط”.

تابع “حصل تباعد إجتماعي، وكان المكان مفتوحًا وليس مغلقًا. أرتدى صلاح الكمامة وأزالها فقط أثناء التقاط الصور. حتى عندما حضنّاه كنا نقبله في كتفه وليس وجهه”.

وشارك الفرعون المصري الموسم الحالي أساسيًا في المباريات الثماني لليفربول في الدوري وسجل ثمانية أهداف.

وسيغيب صلاح عن مباراتي ليفربول المقبلتين، إذ يستضيف الـ”ريدز” ليستر سيتي الأحد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، وأتالانتا الإيطالي الاربعاء المقبل ضمن دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد.