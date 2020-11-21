موناكو ينتفض ويهزم باريس سان جيرمان بثلاثية

واصل موناكو نتائجه اللافتة وانتصر على ضيفه باريس سان جيرمان في مباراة مثيرة 3-2 يوم الجمعة ضمن الأسبوع الحادي عشر من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وكان باريس سان جيرمان الطرف الأفضل في البداية وتقدم بثنائية بفضل نجمه كيليان مبابي (25) بصناعة من الأرجنتيني دي ماريا و (37 من ركلة جزاء) وقد حافظ على تقدمه حتى نهاية الشوط الأول.

وانتفض موناكو بشكل كامل عقب الاستراحة إذ رفض الألماني فولاند منح نجومية اللقاء لمبابي بتوقيعه على ثنائية لموناكو في الشوط الثاني (52 و65) قبل أن يأتي هدف الفوز بفضل البديل الإسباني فابريغاس بعدما نجح بتنفيذ ركلة جزاء (84)، وهي الدقيقة التي شهدت طرد ديالو من سان جيرمان.

وتجمد رصيد باريس سان جيرمان عند 24 نقطة في الصدارة فيما ارتفع رصيد موناكو إلى 20 نقطة في الوصافة مؤقتاً.

وجاءت الخسارة في توقيت غير مناسب بالنسبة لنادي العاصمة الذي يستعد لقمة حاسمة على أرضه أمام ضيفه لايبزيغ الألماني الثلاثاء في الجولة الرابعة ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا التي خسر مباراتها النهائية الموسم الماضي.

وكلّل مبابي عودته إلى الملاعب بعد تعافيه من إصابة عضلية في الفخذ، تعرض لها مطلع الشهر الحالي، بثنائية رافعاً رصيده إلى تسعة أهداف هذا الموسم فانفرد بصدارة لائحة الهدافين بفارق هدف واحد أمام مهاجم رينس السنغالي بولاي ديا.

وهو الهدف السابع لمبابي بألوان سان جيرمان في مرمى فريقه السابق موناكو الذي تركه عام 2017 للانضمام إلى فريق العاصمة على سبيل الإعارة قبل انتقاله نهائياً إلى صفوفه.

وخاض سان جيرمان المباراة في غياب أكثر من لاعب أساسي خصوصاً الإيطالي ماركو فيراتي والألماني يوليان دراكسلر والإسباني خوان برنات والأرجنتيني ماورو إيكاردي بسبب الإصابة.

ونجح مبابي في منح التقدم لباريس سان جيرمان عندما تلقى كرة خلف الدفاع من دي ماريا فانطلق بسرعة

وتوغل داخل المنطقة قبل أن يسددها بيمناه قوية على يمين الحارس الايطالي فيتو مانوني (26).

وهي التمريرة الحاسمة الـ93 لدي ماريا مع سان جيرمان منذ انضمامه إلى صفوفه عام 2015.

وحصل سان جيرمان على ركلة جزاء إثر عرقلة البرازيلي رافينيا من يوسف فوفانا داخل المنطقة فانبرى لها مبابي بيمناه على يسار الحارس (37).

وسجل الإيطالي مويس كين هدفاً ثالثاً ألغي بداعي التسلل بعد اللجوء لحكم الفيديو المساعد "في آيه آر" (40)، والأمر ذاته بالنسبة لمبابي (45).

وتحسن أداء موناكو في الشوط الثاني بعد التغييرين اللذين قام بهما مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش بإشراك لاعب الوسط فابريغاس والمدافع البرازيلي كايو هنريكي.

وأنقذ حارس المرمى الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس مرماه من هدفين محققين بتصديه لتسديدة ورأسية لفولاند الأولى من خارج المنطقة (49) والثانية من ركنية (50).

وتمكن فولاند من تقليص الفارق من مسافة قريبة مستغلاً كرة مرتدة من قدم القائد بريسنل كيمبيمبي إثر تمريرة من البرتغالي جيلسون مارتينز فراوغ نافاس وتابعها داخل المرمى (52).

ونجح موناكو في إدراك التعادل عندما مرّر أوريليان تشواميني كرة عرضية داخل المنطقة فهيأها البديل الإسباني سيسك فابريغاس إلى فولاند بعدما رفعها فوق الحارس نافاس فتابعها داخل المرمى الخالي (65).

وكاد الإسباني بابلو سارابيا يوجه الضربة القاضية لموناكو من تسديدة مباغتة من داخل المنطقة تصدى لها الحارس مانوني (78).

وحصل موناكو على ركلة جزاء إثر عرقلة فولاند داخل المنطقة من المدافع عبدو ديالو بعدما انتزع منه الكرة فتلقى بطاقة حمراء (83) وانبرى لها فابريغاس بنجاح (84).

المصدر: فرانس برس