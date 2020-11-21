أوساسونا يتعادل مع هويسكا في الليجا 

سقط أوساسونا في فخ التعادل الإيجابي (1-1)، مساء اليوم الجمعة، أمام ضيفه هويسكا، في الجولة 10 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



ولم يحافظ الضيوف على هدف التقدم المبكر الذي سجلوه في بداية اللقاء عبر ساندرو راميريز في الدقيقة (5)، حيث أدرك ديفيد جارسيا هدف التعادل لأوساسونا في الدقيقة (68).



وواصل هويسكا عروضه المخيبة، حيث لم يحقق الفوز حتى الآن ليحصل على نقطة رفعت رصيده إلى 7 نقاط في المركز 17 (من 7 تعادلات و3 هزائم)، بينما ارتفع أوساسونا إلى 11 نقطة في المركز 11.