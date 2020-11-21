سقط أوساسونا في فخ التعادل الإيجابي (1-1)، مساء اليوم الجمعة، أمام ضيفه هويسكا، في الجولة 10 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ولم يحافظ الضيوف على هدف التقدم المبكر الذي سجلوه في بداية اللقاء عبر ساندرو راميريز في الدقيقة (5)، حيث أدرك ديفيد جارسيا هدف التعادل لأوساسونا في الدقيقة (68).
وواصل هويسكا عروضه المخيبة، حيث لم يحقق الفوز حتى الآن ليحصل على نقطة رفعت رصيده إلى 7 نقاط في المركز 17 (من 7 تعادلات و3 هزائم)، بينما ارتفع أوساسونا إلى 11 نقطة في المركز 11.
كانت هذه تفاصيل خبر أوساسونا يتعادل مع هويسكا في الليجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.