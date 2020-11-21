الامارات | 100 مشارك في «كاياك دبي لصيد الأسماك» اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مشارك في «كاياك دبي لصيد الأسماك» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، اليوم، منافسات بطولة دبي لصيد الأسماك بقوارب الكاياك بمشاركة نحو 100 متسابق من الجنسين، وينظمها النادي بالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي للمرة الأولى بالتزامن مع فعاليات تحدي دبي للياقة (30 *30).

وحددت اللجنة المنظمة للحدث الفئات التي سيتم التنافس عليها، وهي صيد أسماك الكنعد (كينيغ فيش)، والسكل (كوبيا)، والزريدي (غولدن ترافيلي)، والضلع (كوين)، والجد (الباراكودا)، وسيتم احتساب النتائج حسب أكبر معدل وزن لكل مشارك.

وكان من المقرر أن تنطلق البطولة قبل 24 ساعة، لكن حالة البحر دفعت اللجنة المنظمة إلى تأجيلها يوماً، واقتصار المنافسات على يوم واحد.

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