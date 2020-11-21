الامارات | رمسة ملاعب

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استغراب
استغرب جمهور أحد أندية دوري الخليج العربي عدم إعلان الجهاز الفني للنادي عن إصابة أحد نجوم الفريق، وغيابه بصورة غير متوقعة عن المباريات الماضية من دون الكشف عن طبيعة إصابته أو مدة غيابه عن الملاعب.
جلسة
قال مقربون من لاعب أجنبي في أحد فرق دوري الخليج العربي إن اللاعب عقد أخيراً أول جلسة ودية مع وكيل أعماله منذ فترة طويلة، بعدما شهدت الفترة الماضية فتوراً في العلاقة بينهما.
غيرة
يشعر مسؤول إداري كبير في اتحاد لعبة جماعية بالغيرة من مسؤول جديد تم تعيينه أخيراً في منصب مهم، وبصلاحية كبيرة، في إطار التغييرات الإدارية الجديدة داخل الاتحاد المعني، الأمر الذي قد يعيق آلية العمل.
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