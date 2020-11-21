الامارات | الظفرة يريد استعادة «ذاكرة الانتصارات» أمام خورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يريد استعادة «ذاكرة الانتصارات» أمام خورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض فريق الظفرة تحدياً صعباً، حينما يستقبل الساعة السادسة مساء اليوم ضيفه خورفكان، على استاد حمدان بن زايد، ضمن الجولة السادسة من دوري الخليج العربي، في لقاء يبحث فيه عن استعادة «ذاكرة الانتصارات»، بعد الخسارة في المباريات الثلاث الماضية، بينما يدخل الضيوف المواجهة بمعنويات عالية، بعد الصحوة التي قادتهم إلى التأهل في كأس الخليج العربي على حساب العين.

ولا بديل أمام الظفرة سوى الفوز، إذا أراد لاعبوه العودة للطريق الصحيح، عقب بداية تاريخية للمسابقة حصد فيها سبع نقاط من الجولات الثلاث الأولى، لكنه بعدها خسر من الشارقة صفر-5، والعين 1-4 في الدوري، وأمام شباب الأهلي 1-3 في الكأس.

وظهر الظفرة، أخيراً، بمستوى متراجع، بسبب الغيابات في جميع الخطوط، لكن المدرب الصربي فليسوفيتش تلقى أنباء سارة بعودة مجموعة من المصابين، يتقدمهم المدافع مسعود سليمان. ويدخل خورفكان، صاحب المركز قبل الأخير بنقطة واحدة المواجهة، وهو يرغب في الاستفادة من الروح المعنوية بعد التأهل في الكأس، ويدرك لاعبوه أن الفوز سيمنحهم دافعاً كبيراً، للاستمرار في الهروب من القاع.

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