الامارات | «كيسي جونز» يتوَّج بطلاً للشوط الرئيس في ثاني سباقات مضمار ميدان

شكرا لقرائتكم خبر عن «كيسي جونز» يتوَّج بطلاً للشوط الرئيس في ثاني سباقات مضمار ميدان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج الجواد «كيسي جونز»، المملوك لناصر عسكر، وإشراف المدرب مصبح المهيري، بطلاً للشوط الخامس والرئيس، في ثاني سباقات الموسم الجديد في مضمار ميدان العالمي لسباقات الخيل، الذي جرى أول من أمس، ورعت أشواطه السبعة «غولف نيوز» بإجمالي جوائز بلغت 645 ألف درهم، ونافس على ألقابها 74 من نخبة الجياد المحلية والدولية.

وشهد السباق في شوطه الافتتاحي، انتزاع الجواد «جايدي البراق» بشعار الرحماني للسباقات، وإشراف المدرب خليفة النيادي، لقب بطولة «بني ياس» أولى بطولات الموسم للخيول العربية.

وفي بقية النتائج، انتزعت المهرة «سوبر شيانتي» المملوكة لتشارلز فيبيك، وإشراف المدرب دووغ واطسون، وقيادة الفارس باتريك دوبس، لقب الشوط الثاني، قبل أن يذهب لقب الشوط الثالث، للجواد «أنطونيو فيفالدي» المملوك لمحمد الشحي، بإشراف المدرب مصبح المهيري، وقيادة الفارس أنطونيو فريزو.

وواصل الجواد «ميادين» بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب دووغ واطسون، وقيادة الفارس دين أونيل، تألقه على الميادين الرملية، بفوزه بلقب الشوط الرابع.

وفي الشوط السادس الذي جرى لمسافة 1200 متر وخصص لخيول «التكافؤ»، حقق الجواد «لافاسيين» لمحمد خليل أحمد، وإشراف المدرب ساتيش سيمار، وقيادة الفارس ساتيش سيمار، انتصاراً مستحقاً جاء بفارق ثلاثة أطوال عن أقرب منافسيه، قبل أن يعاود اسم المدرب مصبح المهيري والفارس أنطونيو فريزو للسطوع مجدداً، بعد أن حصدا مع الجواد «ولش لورد» لمتعب زيد الشمري، لقب الشوط السابع والختامي.

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