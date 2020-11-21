شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل النني: سلبية مسحات أسرة اللاعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف علاء نظمي، وكيل أعمال محمد النني، لاعب المنتخب الوطني والمحترف في صفوف أرسنال الانجليزي، حقيقة إصابة أسرة اللاعب بفيروس كورونا. وأكد علاء نظمي في تصريحات لبرنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: «عائلة اللاعب سليمة وبخير». وتابع: «نتائج مسحات أسرة محمد النني بعد مصافحته لهم بعد وصوله القاهرة جاءت سلبية». الوضع في مصر

اصابات 112,318

تعافي 101,685

وفيات 6,521

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