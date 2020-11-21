شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة: 4 شركات تحاول شراء حقوق رعاية النادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف اللواء بكري سليم، نائب رئيس نادي مصر المقاصة، آخر تطورات ملف رعاية النادي الفيومي. وأكد بكري سليم في تصريحات لبرنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: «هناك 4 شركات تحاول شراء حقوق رعاية النادي وجاري دراسة العروض المقدمة». الوضع في مصر

اصابات 112,318

تعافي 101,685

وفيات 6,521

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