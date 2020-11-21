شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «النني» يكشف سر إصرار أرسنال على عودة اللاعب إلى إنجلترا رغم إصابته بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف علاء نظمي، وكيل أعمال محمد النني، لاعب منتخبنا الوطني والمحترف في صفوف أرسنال الانجليزي، سر إصرار النادي على عودة اللاعب إلى إنجلترا، رغم إيجابية مسحته.
وأكد علاء نظمي في تصريحات لبرنامج نمبر وان، الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: «أرسنال يرغب في سرعة تجهيز محمد النني لاحتياجه في الفترة المقبلة، ويحتاج لخدماته في أسرع وقت».
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