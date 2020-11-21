شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يفاوض إيهاب جلال للعودة لقيادة الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف اللواء بكري سليم، نائب رئيس نادي مصر المقاصة، موقف إيهاب جلال من قيادة الفريق الفيومي في الموسم الجديد. وقال «سليم» في تصريحات لبرنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: «نفاوض إيهاب جلال للعودة لقيادة الفريق في الموسم الجديد». الوضع في مصر

اصابات 112,318

تعافي 101,685

وفيات 6,521

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