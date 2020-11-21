شكرا لقرائتكم خبر عن موناكو يقلب الطاولة على سان جيرمان بفوز مثير «3-2» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
نجح موناكو في تحويل تأخره بهدفين إلى فوز «3-2» على باريس سان جيرمان، اليوم الجمعة، ضمن الأسبوع الـ11 من منافسات الدوري الفرنسي.
وتمكن مبابي من تسجيل هدفي سان جيرمان، في الدقيقتين 25 و37 (من ركلة جزاء)، قبل أن ينجح موناكو في العودة مجددًا للمباراة ويسجل ثلاثية عن طريق كيفن فلاند (هدفين)، في الدقيقتين 52 و66، وسيسك فابريجاس، في الدقيقة 84 من ركلة جزاء.
بهذا الفوز رفع موناكو رصيده إلى النقطة 20 ويتقدم للمركز الثاني، بينما توقف رصيد سان جيرمان عند 24 نقطة في الصدارة.
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