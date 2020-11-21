شكرا لقرائتكم محمد عنتر: لم أقصد الاساءة لجماهير الزمالك وتم تحريف تصريحاتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد عنتر، جناح الزمالك السابق والمنضم حديثاً لصفوف نادي المصري ‏البورسعيدي، أنه لم يقصد توجيه أي أساءة لجماهير الزمالك، مشيراً إلى أن النادي ‏الأبيض بيته وتشرف باللعب لصفوفه.‏

وواصل خلال تصريحات ببرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة ‏الزمالك:" بعض الصفحات عبر مواقع التواصل تسيىء لي وتحاول تشويه صورتي ‏على الرغم من أنني لا أختلط بأحد ومعروف بأخلاقي الحميدة داخل وخارج ‏الملعب ولا أثير أي أزمات".‏

وأضاف:"أشادت بجماهير المصري اليوم خلال مؤتمر تقديمي ولكني فوجئت ‏بتحريف تصريحاتي ولكنني لم أقصد مطلقاً الاساءة للزمالك وجماهيره".‏