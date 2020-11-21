شكرا لقرائتكم محمد عنتر: لم أقصد الاساءة لجماهير الزمالك وتم تحريف تصريحاتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد محمد عنتر، جناح الزمالك السابق والمنضم حديثاً لصفوف نادي المصري البورسعيدي، أنه لم يقصد توجيه أي أساءة لجماهير الزمالك، مشيراً إلى أن النادي الأبيض بيته وتشرف باللعب لصفوفه.
وواصل خلال تصريحات ببرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة الزمالك:" بعض الصفحات عبر مواقع التواصل تسيىء لي وتحاول تشويه صورتي على الرغم من أنني لا أختلط بأحد ومعروف بأخلاقي الحميدة داخل وخارج الملعب ولا أثير أي أزمات".
وأضاف:"أشادت بجماهير المصري اليوم خلال مؤتمر تقديمي ولكني فوجئت بتحريف تصريحاتي ولكنني لم أقصد مطلقاً الاساءة للزمالك وجماهيره".
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