شكرا لقرائتكم وكيل أعمال محمد الننى يؤكد سلبية مسحات أسرة اللاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف علاء نظمى، وكيل أعمال محمد الننى، لاعب المنتخب الوطني والمحترف في صفوف أرسنال الإنجليزى، حقيقة إصابة أسرة اللاعب بفيروس كورونا، مؤكدا: "عائلة اللاعب سليمة وبخير"، مضيفاً: "سلبية مسحات أسرة محمد الننى بعد مصافحته لهم بعد وصوله القاهرة".
وقال وكيل أعمال محمد الننى، فى تصريحات تليفزيونية، إن أرسنال أصر على عودة اللاعب لإنجلترا رغم إيجابية مسحته، لأن النادي الإنجليزي يرغب في سرعة تجهيز النني لاحتياجه في الفترة المقبلة، ويحتاج لخدماته في أسرع وقت.
وغادر النجم العالمى محمد صلاح مهاجم نادى ليفربول الإنجليزي، والنجم محمد النني لاعب أرسنال، مطار الغردقة الدولي إلى العاصمة الإنجليزية لندن على متن طائرة خاصة من مطار الغردقة الدولى، وسط إجراءات احترازية مشددة.
وكان محمد صلاح ومحمد الننى يقيمان بأحد فنادق الغردقة لقضاء فترة العزل الصحي، وأكد مصدر من مطار الغردقة أن الطائرة التى أقلت صلاح والننى وصلت للمطار من مالطا وغادرت ظهر اليوم فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا.
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل أعمال محمد الننى يؤكد سلبية مسحات أسرة اللاعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.