شكرا لقرائتكم محمد عنتر: لم أقصر مع الزمالك بنقطة عرق.. وهناك صفحات تسئ لي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد عنتر لاعب الزمالك المنتقل حديثًا لصفوف المصري البورسعيدي، أن هناك بعض الصفحات تستغل أسمه لتسويق نفسها على حسابه، موضحا أنه يحترم نادي الزمالك وجماهيره ويقدر دورها الكبير معه".

وقال عنتر على هامش تقديم صفقات المصري أنه شعر بقيمة الجماهير حينما انتقل لصفوف المصري وعايش مشاعر الجماهير البورسعيدية وهو ما حمل تقليلا من جمهور الزمالك من وجهة نظر البعض.

وتابع عنتر في تصريحات لبرنامج زملكاوي، مع الإعلامي طارق يحيي، عبر فضائية الزمالك: "لعبت للزمالك بكل شرف، لم أبخل علي النادي بنقطة عرق، لكن هناك إسارة متعمدة له وللمقربين منه في الفترة الأخيرة".

وأكمل لاعب المصري: "أتمنى الناس تسيبني شوية، لأني داخل على مرحلة صعبة، وعمري ما قصرت مع الزمالك".

وأضاف عنتر: "جمهور الزمالك جمهور ذواق وراقي، لكن المجموعات التي تصب اهتمامها لمهاجمتي لا تنتمي لجماهير الزمالك التي أحترمها كثيرًا".

ووجه عنتر شكره لرئيس مجلس إدارة النادي المصري ومدربه علي ماهر للإصرار على ضمه متمنيًا أن يكون التوفيق حليفه في الفترة المقبلة.