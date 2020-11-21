شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يضم لاعبا يمنيا وآخر نيجيرى لتدعيم هجوم الفريق فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت إدارة الكرة بنادى أسوان فى ضم الثنائى اليمنى عمر الداحى لاعب وسط مهاجم لمدة ثلاث مواسم فى صفقة انتقال حر، والمهاجم النيجيرى ألكو محمد باله لمدة 3 مواسم أيضا فى صفقة انتقال حر، وبذلك يكمل أسوان 18 صفقة صيفية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكان أسوان تعاقد مع كل من، عمر رضوان، أحمد دحروج الظهير الأيسر لبترول أسيوط، محمد أسامة، عمر يوسف، خالد وليد، أحمد سعيد أوكا ومحمد العشرى، وأحمد أيمن الظهير الأيمن للنجوم، وسبقهم كل من، عبد الوهاب إسماعيل، محمد سوستة، من المقاولون العرب، وإسلام سرى من الطلائع، أحمد سالم صافى من طنطا، و4 لاعبين من إنبى وهم، محمد رجب قلب دفاع، أحمد خالد وسط مهاجم، خالد بسيونى وسط مدافع، عمرو ناصر مهاجم.

وفى المقابل تنازل أسوان عن 6 لاعبين، حيث انضم الثلاثى، إبراهيم القاضى وإبراهيم جلال ومحمود نعيم لنادى إنبى، ورحل فادى فريد إلى البنك الأهلى، فيما رحل أحمد عامر إلى الجونة، وانضم مسعد عوض إلى وادى دجلة عقب دفع الشرط الجزائى فى عقده مع أسوان وقيمته مليون جنيه، وأخطر مجلس إدارة نادى أسوان، المدير المسئول عن الاستاد بضرورة تجهيز الملعب من أجل استضافة مباريات الدورى الجديد، بعدما لعب الفريق مباريات الدور الثانى فى الدورى الماضى على ملعب اتحاد الشرطة بسبب ظروف انتشار وباء كورونا.

وتراجع الجهاز الفنى لفريق أسوان عن فكرة السفر إلى الإسكندرية لاستكمال المرحلة الثانية من الإعداد، خوفاً من نوة "المكنسة" التى تسببت فى نقل نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك إلى القاهرة أيضاً، وقال سامى الشيشينى المدير الفنى لأسوان فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الجهاز الفنى قرر التراجع عن فكرة معسكر الأسكندرية، بسبب تغير الأحوال الجوية، وأن الفريق يبحث خلال الفترة المقبلة عن خوض لقاءات ودية لتحقيق الانسجام بين العناصر الجديدة، وهو ما قد يعيقه سوء المناخ خلال الفترة المقبلة فى الإسكندرية، ولذلك فضل أسوان استكمال معسكره بالمركز الأوليمبى.