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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم، الجمعة، الموافق 20/ 11/ 2020 العديد من الأحداث الرياضية الهامة جاء فى مقدمتها، إصابة صالح جمعة بـ كورونا قبل نهائى أفريقيا، وحازم إمام يخضع لمسحة كورونا ويخرج من قائمة لقاء نادى مصر، وسلبية المسحة الأخيرة لـ"دونجا" والمصرى يعلن ستاد بورسعيد ملعبا له فى الموسم المقبل والإسماعيلية البديل.

إصابة صالح جمعة بـ كورونا قبل مباراة الأهلى والزمالك بنهائى أفريقيا

أثبتت المسحة الطبية التى خضع لها صالح جمعة، لاعب الأهلي، ‏إيجابية إصابته بفيروس كورنا، ويخضع اللاعب لبرنامج علاجي وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة.‏

الأهلي يبدأ معسكره لنهائي دوري الأبطال أمام الزمالك الأحد المقبل

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، دخول الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، معسكرًا مغلقًا ابتداء من بعد غدٍ الأحد، وذلك حتى الانتهاء من المباراة المرتقبة في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء 27 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة. وجاء هذا القرار لتوفير مزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة اللاعبين وتركيزهم قبل مباراة الجمعة القادم.

21 لاعبًا فى قائمة الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة في الكأس

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي قائمة الفريق لمواجهة أبو قير للأسمدة في كأس مصر، المقرر لها مساء غدٍ السبت في دور الـ8 ، وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ووليد سليمان وأيمن أشرف ومروان محسن وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأليو بادجي وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وجيرالدو ومحمد شكري وعربي بدر وفارس طارق وأحمد نبيل كوكا وعبد الرحمن أشرف.

ساسى يصل القاهرة غدا بعد مشاركته مع تونس فى تصفيات أمم أفريقيا

يصل التونسى فرجانى ساسى، لاعب فريق الزمالك، إلى القاهرة غدا السبت بعد مشاركته مع منتخب بلاده فى التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، ومن المقرر أن ينتظم اللاعب فى التدريبات الجماعية للفريق بعد عودته والاطمئنان عليه بإجراء مسحة طبية وفقا للبروتوكول المتبع.

حازم إمام يخضع لمسحة كورونا ويخرج من قائمة لقاء نادى مصر

خضع حازم إمام، الظهير الأيمن للزمالك، لمسحة كورونا الثانية، وبذلك تأكد ابتعاده عن مباراة فريقه غدا أمام نادى مصر، حيث سينتظر ظهور النتيجة، غدا، السبت بعدما حصل اللاعب على راحة من تدريبات الفريق، أمس، الخميس، حيث أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى للأبيض، إن حازم إمام سيخضع لبعض الفحوصات الطبية ومسحة طبية جديدة من أجل الاطمئنان عليه بشكل أكبر قبل أن ينتظم فى تدريبات الفريق الجماعية، حيث يستعد الأبيض لخوض مباراته أمام نادى مصر، والمقرر إقامتها مساء غدا، السبت، فى إطار منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر.

سلبية المسحة الأخيرة لـ"دونجا" من فيروس كورونا

جاءت نتيجة المسحة الطبية الأخيرة التى خضع لها نبيل عماد دونجا لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، سلبية من فيروس كورونا، ليتعافى اللاعب من إصابته والتى تم إكتشافها يوم 9 نوفمبر الجارى، ليدخل دونجا العزل الصحى ويطبق بروتوكول العلاج الذى نصت عليه وزارة الصحة المصرية، ومن المقرر أن ينضم دونجا لمعسكر فريقه المقام حاليًا فى أحد الفنادق الكبرى فى إطار الإعداد للموسم الجديد، عقب التأكد من سلامته، حيث لم يتمكن اللاعب من المشاركة فى تدريبات فريقه تحت قيادة الأرجنتينى رودولفو أروابارينا منذ أن تولى المهمة خلفًا للكرواتى أنتى تشاتشيتش.

المصرى يعلن ستاد بورسعيد ملعبا له فى الموسم المقبل والإسماعيلية البديل