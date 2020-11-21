شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يواجه سمنود وديا استعدادا لنصف نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لنادى الاتحاد السكندرى بقيادة حسام حسن خوض مباراة ودية يوم الأحد المقبل أمام سمنود، استعداداً لمباراة نصف نهائى كأس مصر، حيث يواجه زعيم الثغر الفائز من الأهلى وفريق أبو قير للأسمدة، التى تقام غداً باستاد برج العرب، حيث يكتمل صفوف الفريق غداً بعد وصول الثلاثى رزاق سيسيه وعمر الميدانى وإيكوى، فيما شارك فى مران اليوم عمار حمدى المنضم حديثاً للفريق قادماً من الأهلى على سبيل الإعارة .

ونجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، فى التعاقد مع عبد السميع إبراهيم، لاعب نادى المنصورة أبرز لاعبى الفريق فى آخر 5 سنوات، وذلك لمدة5 سنوات خلال فترة الانتقالات الحالية، وذلك بعد ما نال اللاعب إعجاب الجهاز الفنى للفريق بقيادة حسام حسن.

ويسابق نادى الاتحاد السكندري الزمن لتدعيم قائمته بالتعاقد مع مهاجم سوبر، بعدما فشل ضم السنغالى أليو بادجى مهاجم الأهلى على سبيل الإعارة، حيث استقر الجهاز الفنى بقيادة حسام حسن على ضم مهاجم وقلب دفاع فى الوقت الذى لم يتوصل فيه النادى لاتفاق مع أى لاعب لضمه حتى الآن، ودخل أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلى المنتهية إعارته مع الجونة حسابات النادى مرة أخرى فى الوقت الحالى من أجل ضمه.

وقرر السنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى العودة إلى القارة العجوز والبحث عن نادٍ جديد عقب الاستقرار على رحيله من صفوف القلعة الحمراء.

وأعلن مسئولو الاتحاد السكندرى تمسكهم بالحراس الثلاثة فى الموسم المقبل، وهم عماد السيد ومحمود الزنفلى وعمرو خليل، وأنه لا نية مطلقا للتفاوض مع أى حارس آخر سواء من داخل الإسكندرية أو خارجها، ورفض مصدر مسئول بالاتحاد السكندرى الزج باسم ناديه من بعض وكلاء اللاعبين لزيادة أسعار البعض وتسويقهم بالشكل الكافى على حساب زعيم الثغر، فى ظل السياسة التى ينتهجها مجلس الإدارة الحالى بالتعاقد مع اللاعبين بناءً على رؤية من حسام حسن المدير الفنى الحالى للفريق.