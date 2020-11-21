شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 20/ 11/ 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم، الجمعة، الموافق 20/ 11/ 2020 العديد من الأحداث الرياضية الهامة جاء فى مقدمتها، إصابة صالح جمعة بـ كورونا قبل نهائى أفريقيا، وحازم إمام يخضع لمسحة كورونا ويخرج من قائمة لقاء نادى مصر، وسلبية المسحة الأخيرة لـ"دونجا" وأليو بادجي يتلقى عرضا من أميان الفرنسى والأهلى يدرس الموافقة.

إصابة صالح جمعة بـ كورونا قبل مباراة الأهلى والزمالك بنهائى أفريقيا

أثبتت المسحة الطبية التى خضع لها صالح جمعة، لاعب الأهلي، ‏إيجابية إصابته بفيروس كورنا، ويخضع اللاعب لبرنامج علاجي وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة.‏

الأهلي يبدأ معسكره لنهائي دوري الأبطال أمام الزمالك الأحد المقبل

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، دخول الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، معسكرًا مغلقًا ابتداء من بعد غدٍ الأحد، وذلك حتى الانتهاء من المباراة المرتقبة في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء 27 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة. وجاء هذا القرار لتوفير مزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة اللاعبين وتركيزهم قبل مباراة الجمعة القادم.

أليو بادجي يتلقى عرضا من أميان الفرنسى والأهلى يدرس الموافقة

تلقى السنغالي أليو باجي مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي عرضاً جاداً من فرنسا للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد خروج اللاعب من حسابات المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

21 لاعبًا فى قائمة الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة في الكأس

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي قائمة الفريق لمواجهة أبو قير للأسمدة في كأس مصر، المقرر لها مساء غدٍ السبت في دور الـ8 ، وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ووليد سليمان وأيمن أشرف ومروان محسن وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأليو بادجي وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وجيرالدو ومحمد شكري وعربي بدر وفارس طارق وأحمد نبيل كوكا وعبد الرحمن أشرف.

الأهلي يكشف موقف أجاي من المشاركة فى نهائي أفريقيا أمام الزمالك

أكد الجهاز الطبي للأهلي أن إصابة النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق بسيطة ولن تمنعه من المشاركة في مباراة الزمالك المقرر لها الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا بإستاد القاهرة ، موضحاً أن الجهاز الفني قرر أستبعاد اللاعب من مباراة أبوقير للأسمدة غداً ، السبت، في دور الثمانية لكأس مصر بسبب الإصابة البسيطة التي تعرض لها مؤخراً في كاحل القدم حيث يُفضّل الجهاز الفني عدم مشاركة اللاعب في لقاء الكأس خاصة في ظل عدم مشاركته في المران الجماعي أمس وأمس الأول وأوضح مسئولو الاهلي أن أجاي سيُشارك في مران الفريق بعد غد، الأحد، بشكل طبيعي .

ساسى يصل القاهرة غدا بعد مشاركته مع تونس فى تصفيات أمم أفريقيا

يصل التونسى فرجانى ساسى، لاعب فريق الزمالك، إلى القاهرة غدا السبت بعد مشاركته مع منتخب بلاده فى التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، ومن المقرر أن ينتظم اللاعب فى التدريبات الجماعية للفريق بعد عودته والاطمئنان عليه بإجراء مسحة طبية وفقا للبروتوكول المتبع.

حازم إمام يخضع لمسحة كورونا ويخرج من قائمة لقاء نادى مصر

خضع حازم إمام، الظهير الأيمن للزمالك، لمسحة كورونا الثانية، وبذلك تأكد ابتعاده عن مباراة فريقه غدا أمام نادى مصر، حيث سينتظر ظهور النتيجة، غدا، السبت بعدما حصل اللاعب على راحة من تدريبات الفريق، أمس، الخميس، حيث أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى للأبيض، إن حازم إمام سيخضع لبعض الفحوصات الطبية ومسحة طبية جديدة من أجل الاطمئنان عليه بشكل أكبر قبل أن ينتظم فى تدريبات الفريق الجماعية، حيث يستعد الأبيض لخوض مباراته أمام نادى مصر، والمقرر إقامتها مساء غدا، السبت، فى إطار منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر.

محمد حسن لاعب الزمالك فى رحلة بحرية بالعين السخنة رغم إصابته بكورونا.. فيديو

ظهر محمد حسن، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، فى رحلة وفسحة بحرية بالعين السخنة، رغم إعلان إصابته مؤخرا بفيروس كورونا "كوفيد - 19"، وقبل أسبوع من مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الأهلى والزمالك، المقرر إقامتها مساء الجمعة 27 نوفمبر على إستاد القاهرة الدولى، ونشر حسن عبر حسابه على انستجرام، صورة وفيديو خلال تجوله فى عرض البحر بـ"الجيت سكى".

سلبية المسحة الأخيرة لـ"دونجا" من فيروس كورونا

جاءت نتيجة المسحة الطبية الأخيرة التى خضع لها نبيل عماد دونجا لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، سلبية من فيروس كورونا، ليتعافى اللاعب من إصابته والتى تم إكتشافها يوم 9 نوفمبر الجارى، ليدخل دونجا العزل الصحى ويطبق بروتوكول العلاج الذى نصت عليه وزارة الصحة المصرية، ومن المقرر أن ينضم دونجا لمعسكر فريقه المقام حاليًا فى أحد الفنادق الكبرى فى إطار الإعداد للموسم الجديد، عقب التأكد من سلامته، حيث لم يتمكن اللاعب من المشاركة فى تدريبات فريقه تحت قيادة الأرجنتينى رودولفو أروابارينا منذ أن تولى المهمة خلفًا للكرواتى أنتى تشاتشيتش.

لاعبو بيراميدز الدوليين ينضمون لمعسكر الإعداد غدًا بعد انتهاء فترة الراحة

ينضم غدًا السبت، لاعبو بيراميدز الدوليين لمعسكر الفريق المقام حاليًا فى أحد الفنادق الكبرى فى إطار الإعداد للموسم الجديد، وذلك بعد منحهم راحة سلبية عقب انتهاء مشوارهم مع المنتخب الوطنى، بمواجهتى توجو فى تصفيات أمم أفريقيا، لاسيما أن الخواجة الأرجنتينى قرر تأجيل خوض أى مباراة ودية لحين عودة الدوليين وهم عبدالله السعيد وعلى جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدى واحمد توفيق ورمضان صبحى.

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