شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستدعى 5 لاعبين فى جلسة منتصف الليل.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استدعى النادي الأهلي لاعبيه الدوليين المستبعدين من مباراة أبو قير للأسمدة لمقر النادي بالجزيرة منتصف الليل عقب ساعات من المباراة المرتقبة في كأس مصر.
وحقق الأهلي الفوز في 10 مباريات، وتعادل 3، وخسر 1، وذلك في 12 مواجهة، سجل خلالها 34 هدفا واستقبل 6 أهداف.
سبق وأن تأهل الأهلي إلى المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية، بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائي بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.
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