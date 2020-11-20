شكرا لقرائتكم خبر عن النيجيري ألكو ينضم لصفوف أسوان 3 مواسم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجحت إدارة نادي أسوان في الحصول على توقيع اللاعب النيجيري ألكو محمد باله، الذي يلعب في مركز المهاجم، ويبلغ من العمر 23 سنة.
ووقع اللاعب على عقد انضمامه للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان لمدة 3 مواسم، في صفقة انتقال حر.
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