شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات مغلظة في أحداث المصارعة بالمركز الأوليمبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، برئاسة المهندس هشام حطب، مذكرة لجنة القيم باللجنة الأوليمبية حول واقعة وأحداث المصارعة بالمركز الأوليمبي بالمعادي.
وقررت اللجنة تغريم اللاعبة سمر حمزة ٥٠ ألف جنيه لما نسب إليها من اتهامات، وإيقاف ممدوح فرج، مدرب المصارعة النسائية، لمدة عامين وتغريمه ٣٠ ألف جنيه، وإيقاف أحمد ممدوح فرج لمدة عام، وتغريمه ٢٠ ألف جنيه، وشطب اللاعب إسلام ممدوح فرج من سجلات اتحاد المصارعة.
كما تقرر توجيه اللوم لمجلس إدارة اتحاد المصارعة لما وجدته لجنة التحقيقات من تقصير واضح منه تجاه المعسكر وعناصره المختلفة، وزاد مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية على مذكرة لجنة القيم، بتوجيه إنذار أخير لمجلس إدارة اتحاد المصارعة لتكرار وقائع الخروج عن النص والمواجهات.
وكانت اللجنة الأوليمبية برئاسة المهندس هشام حطب تحركت بعد ساعات من المشاجرة التي جرت في المركز الأوليمبي، والتي شهدت الاعتداء على سمر حمزة ومدربها محمد طلبة، وعقدت جلسة مع أطراف الواقعة في اليوم التالي بحضور ممثلي وزارة الشباب والرياضة، وجميع أطراف الأحداث، وتمت إحالة الأمر إلى لجنة القيم برئاسة المهندس ياسر إدريس، بعد إيقاف جميع المتورطين لحين انتهاء التحقيقات.
وتولى قاضي التحقيقات المستشار أحمد حافظ التحقيق مع الجميع، لتنتهي لجنة القيم إلى توصياتها، ثم اعتماد مجلس الأوليمبية لها بعد دعمها بإنذار اتحاد المصارعة.
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