شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد سامي يودع وادي دجلة: لكل بداية نهاية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
نشر ماجد سامي، مالك نادي وادي دجلة، تدوينة عبر صفحته بموقع «فيس بوك»، ودّع خلالها النادي.
وكتب ماجد سامي: «لأن لكل بداية نهاية، أعلن اليوم انتهاء رحلة ١٨ سنة من الكفاح.. وداعًا وادي دجلة». دون ذكر أي تفاصيل إضافية.
وأثارت كلمات «سامي» الغامضة تساؤلات متابعيه حول مصير نادي، وكان من أبرز المعلقين الناقد الكبير حسن المستكاوي، الذي كتب: «يعني إيه؟ وإزاي؟».
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